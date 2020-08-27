СМИ: «Интер» попросил отложить начало нового сезона Серии А

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта попросил руководство Серии А отсрочить старт чемпионата Италии по футболу на одну неделю.

Об этом сообщает football-italia, клуб уже направил официальный запрос в Серию А по этому поводу. Руководство «Интера» аргументирует свою просьбу тем, что команде необходимо больше времени на подготовку к сезону. Команда Антонио Конте свой последний матч прошлого сезона сыграла 21 августа, уступив «Севилье» в финале Лиги Европы.

Календарь Серии А сезона-2020/21 будет оглашён 1 сентября. Ожидается, что матчи первого тура пройдут 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Конте продолжит тренировать «Интер».