Наумов: Смолов после «Сельты» какой-то потухший

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру нападающего Фёдора Смолова в последних матчах за «железнодорожников».
Наумов: Смолов после «Сельты» какой-то потухший
  • РИА Новости

«Федя показал такую игру со «Спартаком». Вроде бы старание было, но он какой-то потухший. Знаете, это как сбитый летчик — играет без мотивации. А без мотивации ты не забьёшь гол и не обыграешь никого. Потухло у него — и всё. Или он посчитал, что это уже не его уровень, или ещё что, мне непонятно. Мне кажется, Феде просто надо менять команду», — цитирует Наумова «Матч ТВ». 

Вторую половину прошлого сезона Смолов провёл в аренде в испанской «Сельте». В 14 матчах Примеры россиянин забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Смолов включён в стартовый состав «Локомотива» на дерби со «Спартаком».

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