Источник: плей-офф НБА возобновится 28 августа

Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прерванный из-за бойкота игроков, возобновится 28 августа.

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По его информации, игроки согласились завершить сезон, однако хотели бы иметь больше возможностей для призыва к социальной справедливости.

Вчерашние встречи плей-офф были перенесены из-за отказа баскетболистов «Милуоки Бакс» выйти на пятый матч серии первого раунда с «Милуоки Бакс». Протест был связан со стрельбой полицейского в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, которая произошла 22 августа в штате Висконсин.

Ранее экс-президент США Барак Обама отреагировал на бойкот игроков НБА.