Источник: плей-офф НБА возобновится 28 августа

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Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прерванный из-за бойкота игроков, возобновится 28 августа.
Источник: плей-офф НБА возобновится 28 августа
  • Reuters

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По его информации, игроки согласились завершить сезон, однако хотели бы иметь больше возможностей для призыва к социальной справедливости.

Вчерашние встречи плей-офф были перенесены из-за отказа баскетболистов «Милуоки Бакс» выйти на пятый матч серии первого раунда с «Милуоки Бакс». Протест был связан со стрельбой полицейского в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, которая произошла 22 августа в штате Висконсин.

Ранее экс-президент США Барак Обама отреагировал на бойкот игроков НБА.

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