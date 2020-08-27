Источник: плей-офф НБА возобновится 28 августа
- Reuters
Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По его информации, игроки согласились завершить сезон, однако хотели бы иметь больше возможностей для призыва к социальной справедливости.
Вчерашние встречи плей-офф были перенесены из-за отказа баскетболистов «Милуоки Бакс» выйти на пятый матч серии первого раунда с «Милуоки Бакс». Протест был связан со стрельбой полицейского в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, которая произошла 22 августа в штате Висконсин.
Ранее экс-президент США Барак Обама отреагировал на бойкот игроков НБА.