СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Ниццы»

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника французской «Ниццы» Вилана Сиприена.

Как сообщает GFFN со ссылкой на Telefoot, российский клуб внимательно следит за игроком, но ещё не делал предложений, способных удовлетворить «Ниццу» и самого хавбека.

Отмечается, что «Ницца» готова продать Сиприена в это трансферное окно. Кроме «Спартака», на него претендуют «Бордо», «Страсбург» и «Верона».

В прошлом сезоне Сиприен провёл 24 матча, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Лиона» и сборной Нидерландов.