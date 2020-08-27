СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Ниццы»

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Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника французской «Ниццы» Вилана Сиприена.
СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Ниццы»
  • Reuters

Как сообщает GFFN со ссылкой на Telefoot, российский клуб внимательно следит за игроком, но ещё не делал предложений, способных удовлетворить «Ниццу» и самого хавбека.

Отмечается, что «Ницца» готова продать Сиприена в это трансферное окно. Кроме «Спартака», на него претендуют «Бордо», «Страсбург» и «Верона». 

В прошлом сезоне Сиприен провёл 24 матча, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Лиона» и сборной Нидерландов.

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