Волейболист Камехо назвал Санкт-Петербург одним из красивейших городов мира

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Получивший российское гражданство волейболист петербургского «Зенита» Ореоль Камехо поделился впечатлениями о жизни в Санкт-Петербурге.
Волейболист Камехо назвал Санкт-Петербург одним из красивейших городов мира
  • РИА Новости

«Санкт-Петербург является одним из красивейших городов мира. Он принял меня и мою семью. Нам тут нравится с любой точки зрения. Поэтому ещё один сезон постараемся провести максимально продуктивно именно в этом городе», — приводит слова Камехо Sportrecs.

Он также признался, что на него уже не влияет местный климат.

«Странно в этом признаться, но несмотря на то, что я из Кубы, мне нравится холод. При этом климат Санкт-Петербурга может быть не самый приятный для меня и не думаю, что хотел бы жить здесь до конца своих дней. Но сейчас я здесь и наслаждаюсь моментом», — добавил Камехо.

Ранее сообщалось, что Камехо ещё не получил право выступать за сборную России по волейболу.

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