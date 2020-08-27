Стало известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит заявления Федуна, Юрана и Мурзагулова

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев рассказал, когда будут рассмотрены высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна, генерального директора «Уфы» Ростислава Мурзагулова и тренера Сергея Юрана.

«Заседание состоится 2 сентября. Будут ли они лично присутствовать на заседании? Это их дело. Они сами принимают решение — явиться лично, отправить представителя или выступить по видеосвязи», — цитирует Андреева ТАСС.

Мурзагулов и Федун заявляли о намерении снять свои клубы с чемпионата страны из-за недовольства судейством.

Юран во время работы в «Химках» заявлял, что источники сообщили ему о возможной продаже места команды в РПЛ. Впоследствии тренер также заявлял, что его уволили из клуба по «указу» гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Разъяснений тренера ждут в двух подразделениях федерации — в комитете по этике и в департаменте защиты игры.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова.