Стало известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит заявления Федуна, Юрана и Мурзагулова
- РИА Новости
«Заседание состоится 2 сентября. Будут ли они лично присутствовать на заседании? Это их дело. Они сами принимают решение — явиться лично, отправить представителя или выступить по видеосвязи», — цитирует Андреева ТАСС.
Мурзагулов и Федун заявляли о намерении снять свои клубы с чемпионата страны из-за недовольства судейством.
Юран во время работы в «Химках» заявлял, что источники сообщили ему о возможной продаже места команды в РПЛ. Впоследствии тренер также заявлял, что его уволили из клуба по «указу» гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Разъяснений тренера ждут в двух подразделениях федерации — в комитете по этике и в департаменте защиты игры.
Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова.