Источник: комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мирзагулова

Названа точная дата заседания комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике, на котором будут рассмотрены высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна, генерального директора «Уфы» Ростислава Мирзагулова и тренера Сергея Юрана.

Как сообщает «РБ-Спорт», заседание комитета по этике состоится 2 сентября.

Мирзагулов и Федун заявляли о намерении снять свои клубы с чемпионата страны из-за недовольства судейством.

Юран во время работы в «Химках» заявлял, что источники сообщили ему о возможной продаже места команды в РПЛ. Впоследствии тренер также заявлял, что его уволили из клуба по «указу» гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Разъяснений тренера ждут в двух подразделениях федерации — в комитете по этике и в департаменте защиты игры.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что у «Спартака» было максимально комфортное судейство.