Червиченко: у «Спартака» было максимально комфортное судейство

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Спартаком» (0:1), а также оценил работу судейской бригады Алексея Сухого.

«Максимально комфортное судейство, для них судья всё сделал. Если бы такой пенальти поставили в ворота «Спартака», то визг слышали бы даже в районе Хабаровска. «Ротору» такое, видимо, можно ставить. На мой взгляд, тот пенальти, вокруг которого «Спартак» поднял скандал, был более явный, чем сегодняшний», — сказал Червиченко Sport24.

Единственный гол в матче «Спартак» — «Ротор» был забит Зелимханом Бакаевым с пенальти, который был заработан Александром Соболевым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проводит самую длинную серию без поражений под руководством Тедеско.