Арбитр Федотов считает, что «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора»

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Арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с назначением пенальти в ворота волгоградского «Ротора» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Арбитр Федотов считает, что «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора»
  • РИА Новости

«Падение Соболева — это не одиннадцатиметровый удар. Ну положили на него ручки, ну и что? «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, эпизод с Соболевым можно сравнить с падением игрока «Зенита» Малкома в матче с «Динамо» — и в обеих ситуациях пенальти назначать не стоило.

«Соболев подумал: «Почему Дзюба падает, а мне нельзя»? И решил упасть. Захотел Сухой назначить пенальти, он его и назначил. Поверьте, если бы арбитр не назначил одиннадцатиметровый, VAR бы даже не вмешался. Почему показана жёлтая карточка? Сухой назначил пенальти. Имел ли он основания показать красную? Нет, так как Соболев не владел мячом. Для меня это неправильно назначенный пенальти в ворота «Ротора», — добавил Федотов.

«Спартак» на выезде обыграл «Ротор» со счётом 1:0 благодаря голу Зелимхана Бакаева с пенальти, который заработал Александр Соболев.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что у «Спартака» было максимально комфортное судейство в матче с «Ротором».

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