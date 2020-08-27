Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Бостон» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 7:1.
В составе «Лайтнинг» дубль оформил Алекс Киллорн и ещё по разу отличились Ондржей Палат, Янни Гурд, Брейден Пойнт, а также россияне Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. При этом Кучеров ещё отметился тремя результативными передачами, а Сергачёв сделал два голевых паса. У «Брюинз» единственную шайбу забросил Брэд Маршан.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 23 сейва.
Таким образом, «Тампа» повела в серии со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» и сравняла счёт в серии плей-офф НХЛ.