«Филадельфия» обыграла «Айлендерс» и сравняла счёт в серии плей-офф НХЛ

В матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч, проходивший на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершился победой «Филадельфии» со счётом 4:3 в овертайме.

В составе «Флайерз» дубль на счету Кевина Хейза, также забрасывали Шон Кутюрье и Филипп Майерс. У гостей отличились Андерс Ли, Энтони Бовиллье и Жан-Габриэль Пажо.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов был заменён в первом периоде. Он отразил семь бросков из 10.

Счёт в серии стал 1:1.

Ранее сообщалось, что матчи НХЛ в сезоне-2020/21 могут пройти в четырёх городах.