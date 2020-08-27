«Филадельфия» обыграла «Айлендерс» и сравняла счёт в серии плей-офф НХЛ
- Reuters
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Матч, проходивший на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершился победой «Филадельфии» со счётом 4:3 в овертайме.
В составе «Флайерз» дубль на счету Кевина Хейза, также забрасывали Шон Кутюрье и Филипп Майерс. У гостей отличились Андерс Ли, Энтони Бовиллье и Жан-Габриэль Пажо.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов был заменён в первом периоде. Он отразил семь бросков из 10.
Счёт в серии стал 1:1.
Ранее сообщалось, что матчи НХЛ в сезоне-2020/21 могут пройти в четырёх городах.