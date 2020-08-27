«Филадельфия» обыграла «Айлендерс» и сравняла счёт в серии плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
В матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».
«Филадельфия» обыграла «Айлендерс» и сравняла счёт в серии плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Dan Hamilton-USA TODAY Sport

Матч, проходивший на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершился победой «Филадельфии» со счётом 4:3 в овертайме.

В составе «Флайерз» дубль на счету Кевина Хейза, также забрасывали Шон Кутюрье и Филипп Майерс. У гостей отличились Андерс Ли, Энтони Бовиллье и Жан-Габриэль Пажо.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов был заменён в первом периоде. Он отразил семь бросков из 10.

Счёт в серии стал 1:1.

Ранее сообщалось, что матчи НХЛ в сезоне-2020/21 могут пройти в четырёх городах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить