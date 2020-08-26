Источник: матчи НХЛ в сезоне-2020/21 могут пройти в четырёх городах

Следующий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может пройти в четырёх городах.

Как написал в своём Twitter журналист Джон Шеннон, лига и профсоюз уже провели предварительные переговоры о чемпионате-2020/21. В частности, предлагается создать центры для базирования команд и проведения матчей в четырёх городах. Шеннон намекнул, что это могут быть канадские города.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли игры проходят без зрителей в Торонто и Эдмонтоне.

Ранее сообщалось, что старейший действующий хоккеист планеты умер на 100-м году жизни.