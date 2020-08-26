Источник: матчи НХЛ в сезоне-2020/21 могут пройти в четырёх городах
- РИА Новости
Как написал в своём Twitter журналист Джон Шеннон, лига и профсоюз уже провели предварительные переговоры о чемпионате-2020/21. В частности, предлагается создать центры для базирования команд и проведения матчей в четырёх городах. Шеннон намекнул, что это могут быть канадские города.
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