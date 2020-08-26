Источник: матчи НХЛ в сезоне-2020/21 могут пройти в четырёх городах

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Следующий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может пройти в четырёх городах.
Источник: матчи НХЛ в сезоне-2020/21 могут пройти в четырёх городах
  • РИА Новости

Как написал в своём Twitter журналист Джон Шеннон, лига и профсоюз уже провели предварительные переговоры о чемпионате-2020/21. В частности, предлагается создать центры для базирования команд и проведения матчей в четырёх городах. Шеннон намекнул, что это могут быть канадские города.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли игры проходят без зрителей в Торонто и Эдмонтоне.

Ранее сообщалось, что старейший действующий хоккеист планеты умер на 100-м году жизни.

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