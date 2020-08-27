Тарасенко: я не завершаю карьеру

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал травму плеча и заверил, что не собирается завершать карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Последние несколько месяцев я чувствовал, что что-то не так, но продолжал играть. Вернувшись домой, я узнал, с чем имею дело. Чтобы сразу пресечь слухи: я не завершаю карьеру. Была проблема, которую наконец-то выявили. Так что я сейчас ещё больше мотивирован, чем прежде, всё-таки поправиться и продолжить играть. Я надеюсь и верю в то, что врачи решат проблему, в то, что решение есть», — написал в Instagram Тарасенко.

Из-за травмы россиянин провёл всего 10 матчей регулярного чемпионата НХЛ, а также четыре из шести поединков в плей-офф. «Сент-Луис» вылетел в серии первого раунда Кубка Стэнли от «Ванкувер Кэнакс» (2-4).

Ранее генмеджер «Сент-Луиса» заявил, что прошлая операция Тарасенко оказалась неудачной.