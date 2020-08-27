Даудов: победы «Ахмата» радуют Героя России Рамзана Кадырова

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Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (3:2).
Даудов: победы «Ахмата» радуют Героя России Рамзана Кадырова
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Новый тренерский штаб во главе с Андреем Талалаевым привнёс свои идеи. Видно, что с каждой игрой футболисты лучше понимают, что от них требует тренер. Команда все 90 минут играет самоотверженно. Победы в трёх матчах подряд говорят сами за себя. Они радуют нашего самого главного болельщика, главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, меня, всех, кому дорог наш клуб, кто за него болеет и переживает», — цитирует Даудова ТАСС. 

После пяти сыгранных туров «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Ранее тренер «Ахмата» прокомментировал выездную победу над «Локомотивом».

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