СМИ: Четверо футболистов «Челси» заболели коронавирусом

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» отправил четырех футболистов основной команды на карантин на фоне вспышки коронавируса в клубе.
СМИ: Четверо футболистов «Челси» заболели коронавирусом
  • Reuters
  • © Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Об этом сообщает The Sun. По инфомрации источника, форвард Тэмми Абрахам, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич, а также защитник Фикайо Томори находятся на самоизоляции. Все четверо проводили отпуск на греческом острове Миконос.

В «Челси» не комментируют, сдали ли данные футболисты положительные тесты на коронавирус, но известно, что в клубе есть несколько случаев заболевания COVID-19.

«Челси» начнёт сезон-2020/21 Английской премьер-лиги (АПЛ) матчем против «Брайтона» 14 сентября.

Ранее «Челси» объявил о переходе Чилвелла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить