СМИ: Четверо футболистов «Челси» заболели коронавирусом

Лондонский «Челси» отправил четырех футболистов основной команды на карантин на фоне вспышки коронавируса в клубе.

Об этом сообщает The Sun. По инфомрации источника, форвард Тэмми Абрахам, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич, а также защитник Фикайо Томори находятся на самоизоляции. Все четверо проводили отпуск на греческом острове Миконос.

В «Челси» не комментируют, сдали ли данные футболисты положительные тесты на коронавирус, но известно, что в клубе есть несколько случаев заболевания COVID-19.

«Челси» начнёт сезон-2020/21 Английской премьер-лиги (АПЛ) матчем против «Брайтона» 14 сентября.

Ранее «Челси» объявил о переходе Чилвелла.