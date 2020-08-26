Семак оценил степень тяжести травмы Дриусси
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«С Дриусси сложная ситуация. То, что он самостоятельно не может передвигаться, говорит о том, что травма серьёзная. Для нас это большая потеря. Любая потеря ведущего футболиста вносит коррективы в рисунок игры. Конечно, нам пришлось непросто без Дриусси», — сказал Семак.
Аргентинец покинул поле уже на 15-й минуте матча. Вместо него вышел Андрей Мостовой.
Ранее Семак заявил, что «Динамо» практически в полном составе сидело в защите.