Семак оценил степень тяжести травмы Дриусси

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о травме футболиста команды Себастьяна Дриусси, который покинул поле на носилках в начале матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).

«С Дриусси сложная ситуация. То, что он самостоятельно не может передвигаться, говорит о том, что травма серьёзная. Для нас это большая потеря. Любая потеря ведущего футболиста вносит коррективы в рисунок игры. Конечно, нам пришлось непросто без Дриусси», — сказал Семак.

Аргентинец покинул поле уже на 15-й минуте матча. Вместо него вышел Андрей Мостовой.

Ранее Семак заявил, что «Динамо» практически в полном составе сидело в защите.