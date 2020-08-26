Пиняев помог ФК «Чертаново» победить «Акрон» в Кубке России
- РИА Новости
Матч прошёл в Жигулёвске. Единственный гол записал на свой счёт в дебюте встречи Гаррик Левин. На 61-й минуте на поле вышел перспективный игрок «Чертанова» Сергей Пиняев, а на 70-й хозяева не реализовали пенальти.
Красноярский «Енисей» на этой же стадии одолел астраханский «Волгарь» (2:1), а «Нижний Новгород» оказался сильнее «Томи» в Томске (1:0).
Ранее сообщалось, что гол Пиняева помог «Чертанову» победить «Иртыш» в матче ФНЛ.