Пиняев помог ФК «Чертаново» победить «Акрон» в Кубке России

Московское «Чертаново» победило в гостях тольяттинский «Акрон» (1:0) в 1/64 финала Кубка России и вышло в групповой этап турнира.

Матч прошёл в Жигулёвске. Единственный гол записал на свой счёт в дебюте встречи Гаррик Левин. На 61-й минуте на поле вышел перспективный игрок «Чертанова» Сергей Пиняев, а на 70-й хозяева не реализовали пенальти.

Красноярский «Енисей» на этой же стадии одолел астраханский «Волгарь» (2:1), а «Нижний Новгород» оказался сильнее «Томи» в Томске (1:0).

Ранее сообщалось, что гол Пиняева помог «Чертанову» победить «Иртыш» в матче ФНЛ.