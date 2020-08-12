Гол Пиняева помог «Чертанову» победить «Иртыш» в матче ФНЛ
Московское «Чертаново» одержало победу над омским «Иртышом» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
- @fcchertanovo
Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Чертанову» принесли голы Ильи Молтенинова и Сергея Пиняева.
«Иртыш» ответил голом Евгения Кузнецова.
Ранее сообщалось, что 15-летний Пиняев забил дебютный мяч в ФНЛ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube