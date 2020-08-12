Гол Пиняева помог «Чертанову» победить «Иртыш» в матче ФНЛ

Московское «Чертаново» одержало победу над омским «Иртышом» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Чертанову» принесли голы Ильи Молтенинова и Сергея Пиняева.

«Иртыш» ответил голом Евгения Кузнецова.

Ранее сообщалось, что 15-летний Пиняев забил дебютный мяч в ФНЛ.