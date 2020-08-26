Цзю заявил, что его сын Тим выступает за Австралию и Россию
- РИА Новости
Цзю-старший подчеркнул, что ему было тяжело смотреть бой сына против Джеффа Хорна, но «проделанная работа стоит того». Он также прокомментировал слова своего ребёнка о том, что он «Тим, а не сын».
«Тимошка является гражданином России. Он выступает и за нас, и за Австралию. Прежде всего Тим представляет самого себя. Фраза про то, что его зовут Тим, а не сын? Очень здорово, хочу, чтобы такое было. Всё здорово!» — приводит слова Цзю-старшего «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Константин Цзю поздравил сына с победой над Хорном.