Цзю заявил, что его сын Тим выступает за Австралию и Россию

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что его сын, перспективный боксёр категории до 69,9 кг Тим, выступает не только за Австралию, но и за Россию, гражданином которой он также является.

Цзю-старший подчеркнул, что ему было тяжело смотреть бой сына против Джеффа Хорна, но «проделанная работа стоит того». Он также прокомментировал слова своего ребёнка о том, что он «Тим, а не сын».

«Тимошка является гражданином России. Он выступает и за нас, и за Австралию. Прежде всего Тим представляет самого себя. Фраза про то, что его зовут Тим, а не сын? Очень здорово, хочу, чтобы такое было. Всё здорово!» — приводит слова Цзю-старшего «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Константин Цзю поздравил сына с победой над Хорном.