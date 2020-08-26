Степашин огласил задачи «Динамо» на сезон-2020/21

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о целях, которые этот руководящий орган поставил перед командой в сезоне-2020/21.

По словам функционера, от «Динамо» требуется попасть в еврокубковую зону по итогам чемпионата страны, выйти в финал Кубка России и в групповой этап Лиги Европы.

«Все три задачи сформулировал совет директоров, главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают. Начали сезон хорошо, только последний результат в Туле расстроил. Посмотрим, как команда сыграет с «Зенитом», после этого можно давать оценки», — приводит слова Степашина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Степашин назвал состав «Динамо» одним из сильнейших в Российской премьер-лиге.