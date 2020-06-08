Степашин считает состав «Динамо» одним из самых сильных в РПЛ

Короткая ссылка
Член попечительского совета общества московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о позициях, требующих усиления.
Степашин считает состав «Динамо» одним из самых сильных в РПЛ
  • @fcdm_official
  • Instagram

«Пока рано говорить о том, что есть кто-то конкретно на примете. Насчёт усиления — можно посмотреть. Хотя я считаю, что и сегодня состав «Динамо» — один из самых сильных. Именно по составу, по подбору исполнителей, по всем позициям. Опорник нужен, конечно. Разыгрывающий полузащитник активный. Это позиция, которую надо усилить в «Динамо», я считаю. Остальные линии — и защита, и вратари, и нападение — у нас одни из лучших в Премьер-лиге», — цитирует Степашина «Комсомольская правда — Казань».

После 22 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Ларссон заявил, что «Спартак» постарается попасть в еврокубки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить