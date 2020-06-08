Степашин считает состав «Динамо» одним из самых сильных в РПЛ

Член попечительского совета общества московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о позициях, требующих усиления.

«Пока рано говорить о том, что есть кто-то конкретно на примете. Насчёт усиления — можно посмотреть. Хотя я считаю, что и сегодня состав «Динамо» — один из самых сильных. Именно по составу, по подбору исполнителей, по всем позициям. Опорник нужен, конечно. Разыгрывающий полузащитник активный. Это позиция, которую надо усилить в «Динамо», я считаю. Остальные линии — и защита, и вратари, и нападение — у нас одни из лучших в Премьер-лиге», — цитирует Степашина «Комсомольская правда — Казань».

После 22 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Ларссон заявил, что «Спартак» постарается попасть в еврокубки.