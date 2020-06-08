Ларссон: «Спартак» постарается попасть в еврокубки

Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о возобновлении сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) и рассказал о целях красно-белых.

«Я счастлив, что футбол возвращается. Каждый из нас хочет играть, пауза была слишком долгой. Мы постараемся попасть в еврокубки, впереди ещё восемь туров чемпионата. Будем биться за «Спартак» изо всех сил», — заявил Ларссон на видео клубного YouTube-канала.

В сезоне-2019/20 22-летний Ларссон провёл 21 матч за «Спартак», забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее Федун выступил за постепенное снятие ограничения посещаемости на матчах РПЛ.