Федун выступил за постепенное снятие ограничения посещаемости на матчах РПЛ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил за постепенное снятие ограничения посещаемости стадионов на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Давайте проведём первые матчи. Посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше, конечно, надо снимать ограничения», — цитирует Федуна РБК.

Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня. На трибунах будут присутствовать не более 10% зрителей от максимальной вместимости стадионов.

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев излечился от коронавируса.