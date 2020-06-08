Федун выступил за постепенное снятие ограничения посещаемости на матчах РПЛ
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- РИА Новости
«Давайте проведём первые матчи. Посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше, конечно, надо снимать ограничения», — цитирует Федуна РБК.
Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня. На трибунах будут присутствовать не более 10% зрителей от максимальной вместимости стадионов.
Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев излечился от коронавируса.