Федун выступил за постепенное снятие ограничения посещаемости на матчах РПЛ

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил за постепенное снятие ограничения посещаемости стадионов на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федун выступил за постепенное снятие ограничения посещаемости на матчах РПЛ
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

«Давайте проведём первые матчи. Посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше, конечно, надо снимать ограничения», — цитирует Федуна РБК.

Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня. На трибунах будут присутствовать не более 10% зрителей от максимальной вместимости стадионов.

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев излечился от коронавируса.

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