Бартомеу опроверг слухи о своей отставке с поста президента «Барселоны»

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу опроверг информацию о том, что принял решение уйти в оставку.

Об этом сообщает Diario Sport. Отмечается, что Бартомеу не задумывается об уходе с поста президента.

До этого появилась информация, что Бартомеу принял решение об отставке после срочного совещания совета директоров клуба, которое было собрано на фоне запроса капитана команды Лионеля Месси об уходе из клуба.

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее испанские СМИ назвали причины, по которым Месси решил уйти из «Барселоны».