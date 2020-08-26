Магуайр процитировал Будду после того, как его приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр опубликовал пост, в котором он процитировал Будду, после того, как был приговорён к 21 месяцу лишения свободы условно по делу о драке в Греции.

Игрок опубликовал пост в сториз в своём Instagram.

«Три вещи нельзя долго скрывать: солнце, луну и истину», — гласит надпись в публикации.

Магуайр был приговорён греческим судом к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно за участие в потасовке на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из местных баров. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на правоохранителей. В результате футболист и двое его товарищей были арестованы и доставлены в полицейский участок.

Местный суд признал Магуайра виновным в нанесении телесных повреждений, сопротивлении аресту, а также попытке подкупа сотрудников полиции. Приговор носит условный характер с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что Магуайр исключён из сборной Англии за инцидент в Греции.