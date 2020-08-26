«Клипперс» разгромил «Даллас» в матче плей-офф НБА с разницей +43

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал крупную победу над «Даллас Маверикс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 154:111.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лос-Анджелеса» Пол Джордж, который набрал 35 очков. Его партнёр по команде Монтрез Харелл отметился дабл-даблом из 19 очков и 11 подборов. В составе «Маверикс» 22 очка в свой актив записал Лука Дончич.

Таким образом, «Клипперс» вышел вперёд в серии — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» сократил отставание в серии плей-офф НБА с «Юта Джаз», Джамал Мюррей набрал 42 очка.