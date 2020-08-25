Филипп считает, что «Динамо» по силам обыграть «Зенит»

Форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Зенит» — клуб с набором очень сильных игроков, который продолжает приобретать хороших футболистов. Например, Деян Ловрен — отличный защитник. Конечно, нас ждёт сложный поединок, но «Динамо» именно против сильных оппонентов проводит наиболее удачные матчи. «Зенит» будет пытаться навязать нам свой стиль, но нам есть что им противопоставить. Для каждого футболиста в РПЛ интересно сыграть против команды из Санкт-Петербурга и обыграть её. Это непросто, но нам по силам это сделать», — цитирует Филиппа пресс-служба клуба.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 26 августа. Петербуржцы являются единственным клубом РПЛ, выигравшим стартовые четыре матча.

Ранее «Зенит» разгромил «Тамбов» в четвёртом туре РПЛ.