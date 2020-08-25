Игонин: уверен, что у Черчесова была не одна попытка примирить Соболева и Дзюбу

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал невызов в сборную России нападающего «Спартака» Александра Соболева из-за конфликта с форвардом петербургского клуба и капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой.
Игонин: уверен, что у Черчесова была не одна попытка примирить Соболева и Дзюбу
  • Reuters

«Надо знать Черчесова. Я уверен, что была не одна попытка примирить Соболева и Дзюбу. Из этого я могу сделать вывод: кто-то отказался от примирения, а может, и оба. К сожалению, из-за этого они поставили тренера в такую ситуацию. Сейчас у нас в головах осуждение тренера, а на самом деле виноват тот, кто отказался решить эту проблему. Какие могут решаться вопросы до такой степени, что встал вопрос о команде, которая защищает нашу страну на международной арене? Там действительно проблема, которая выше этого? Сомневаюсь. Очень много всего за то, чтобы извинился Соболев. Он молодой, и должно быть некое уважение к людям, которые старше. Также человек должен поставить на весы, что он может помочь сборной России, но, значит, ситуация для него важнее, чем помощь», — сказал Игонин «Чемпионату».

Из-за конфликта между футболистами главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды.

Ранее Павлюченко заявил, что Дзюба на голову выше Соболева.

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