Павлюченко: Дзюба на голову выше Соболева

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал невызов нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду из-за конфликта с капитаном команды Артёмом Дзюбой.

«У сборной есть тренер, и он видит свою обойму именно так. Если у сборной есть результат, значит, всё хорошо. В моё время не было такого, что кого-то не вызывали в команду из-за конфликтов. Мне, как бывшему игроку «Спартака», хочется видеть Соболева в сборной. Но если там конфликт, пускай решают его между собой: Дзюба, сам Соболев и Станислав Саламович. Если на сегодняшний день сравнивать Дзюбу и Соболева, то Артём на голову выше. Дзюба — это опора и номер один в нашей команде, он доказывает это игрой, а Соболеву до первого номера ещё далеко. Хотя он последнее время и забивает много, но он не основной футболист сборной», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Конфликт Дзюбы и Соболева возник во время полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

Ранее Газизов отреагировал на невызов Соболева в сборную России.