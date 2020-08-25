Малафеев: Соболеву нужно показывать больше, чтобы Черчесов начал сравнивать его с Дзюбой

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал невызов в национальную команду России форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Отсутствие Соболева? Возможно, здесь сыграла роль вариативность. Чтобы был разный формат нападающих. Соболев, я думаю, на карандаше у тренеров. Но, наверное, Александру нужно показать больше, чтобы тренер начал сравнивать его с Дзюбой», — цитирует Малафеева Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Соболев провёл четыре матча, в которых забил два мяча.

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