Малафеев: Соболеву нужно показывать больше, чтобы Черчесов начал сравнивать его с Дзюбой
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- РИА Новости
«Отсутствие Соболева? Возможно, здесь сыграла роль вариативность. Чтобы был разный формат нападающих. Соболев, я думаю, на карандаше у тренеров. Но, наверное, Александру нужно показать больше, чтобы тренер начал сравнивать его с Дзюбой», — цитирует Малафеева Sport24.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги Соболев провёл четыре матча, в которых забил два мяча.
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