Мостовой назвал неожиданным вызов в сборную России по футболу

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Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал вызов в сборную России по футболу на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА.
Мостовой назвал неожиданным вызов в сборную России по футболу
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мне никто не говорил, что вызовут в сборную, и я сам не думал об этом. Не ожидал, что вызовут в сборную. Конечно, были мысли, что, может быть, позовут, но конкретных ожиданий не было. На данный момент о целях в сборной сложно говорить, их ещё нет. Пока нужно приехать в расположение команды», — приводит слова Мостового Sport24.

Для 22-летнего хавбека это первый вызов в сборную России.

В сезоне-2019/20 Мостовой на правах аренды играл за «Сочи», провёл 25 матчей в Российской премьер-лиге и стал автором шести голов и пяти голевых передач. На старте нынешнего сезона он отдал одну голевую передачу в четырёх матчах.

Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в сборную России на матчи Лиги наций УЕФА.

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