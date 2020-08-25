Луценко о первом вызове в сборную России: буду цепляться за шанс
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- РИА Новости
«Очень рад вызову в сборную. Скорее, неожиданное событие для меня. Но после такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание. Буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду. Но главное — результат», — приводит слова Луценко «Чемпионат».
Для 33-летнего форварда это первый вызов в сборную России.
В сезоне-2019/20 Луценко провёл 28 матчей в Российской премьер-лиге и стал автором 15 голов. На старте нынешнего сезона он забил один мяч в четырёх матчах.
Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в сборную России на матчи Лиги наций УЕФА.