Луценко о первом вызове в сборную России: буду цепляться за шанс

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал вызов в сборную России по футболу на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

«Очень рад вызову в сборную. Скорее, неожиданное событие для меня. Но после такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание. Буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду. Но главное — результат», — приводит слова Луценко «Чемпионат».

Для 33-летнего форварда это первый вызов в сборную России.

В сезоне-2019/20 Луценко провёл 28 матчей в Российской премьер-лиге и стал автором 15 голов. На старте нынешнего сезона он забил один мяч в четырёх матчах.

Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в сборную России на матчи Лиги наций УЕФА.