Баскетболист Клайберн: я останусь в ЦСКА навсегда

Короткая ссылка
Форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн рассказал о возвращении в строй после травмы крестообразных связок.
Баскетболист Клайберн: я останусь в ЦСКА навсегда
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Момент — главное в нашей жизни. Всё меняется или остаётся прежним в один момент. Пойти в проход или бросить. Попытаться заблокировать или остаться на ногах в нужный момент. В этом суть игры. Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. А в тот момент всё остановилось вокруг. Время тянулось очень долго. Я много работал», — приводит слова Клайберна пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что из-за травмы долгое время не брал мяч в руки.

«Так долго, как никогда раньше в своей жизни. Я приходил в зал и всё ещё тренировался без мяча. В моей голове была только одна мысль. Я чётко знал, что будет после. Я буду сильнее. Я буду прыгать выше. Я буду бежать быстрее. Я буду защищаться. Я останусь в ЦСКА навсегда. Я одержу победу. Я Уилл Клайберн. Я вернулся», — добавил баскетболист.

30-летний Клайберн играет за ЦСКА с 2017 года. В составе московской команды он дважды стал чемпионом Единой лиги ВТБ и один раз выиграл Евролигу, став самым ценным игроком Финала четырёх.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выздоровел от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить