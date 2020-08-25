СМИ: «Зениту» предложили приобрести Пасторе

Петербургский футбольный клуб «Зенит» получил предложение о приобретении полузащитника римской «Ромы» Хавьера Пасторе.

Как сообщает Il Messaggero, 31-летний футболист предложен российскому клубу, в прошлом интересовавшемуся аргентинцем, в качестве возможного трансфера.

Отмечается, что Пасторе не входит в планы главного тренера команды Паулу Фонсеки и, вероятно, покинет клуб в летнее трансферное окно. Помимо «Зенита», Пасторе может продолжить карьеру в каком-либо клубе из Саудовской Аравии.

Пасторе играет за «Рому» с 2018 года. В его активе четыре гола и три голевые передачи в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от трансфера вратаря «Краснодара» Адамова.