Источник: «Зенит» отказался от трансфера вратаря «Краснодара» Адамова

Короткая ссылка
Петербургский футбольный клуб «Зенит» отказался от трансфера голкипера «Краснодара» Дениса Адамова.
Источник: «Зенит» отказался от трансфера вратаря «Краснодара» Адамова
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, «Зенит» отказался подписывать игрока, хотя все условия сделки были согласованы с южным клубом, а 22-летний футболист подписал предварительный контракт с сине-бело-голубыми.

Отмечается, что в «Краснодаре» очень негативно восприняли решение «Зенита», так как клуб с берегов Невы долго уговаривал краснодарцев на продажу, а также на замену Адамову уже был приобретён Евгений Городов.

Адамов является воспитанником краснодарского клуба. За основную команду он провёл три матча, в которых пропустил один мяч. Он также сыграл 45 встреч в ФНЛ за «Краснодар-2».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит более €2 млн за трансфер вратаря «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить