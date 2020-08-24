Источник: «Зенит» отказался от трансфера вратаря «Краснодара» Адамова

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отказался от трансфера голкипера «Краснодара» Дениса Адамова.

Как сообщает Metaratings, «Зенит» отказался подписывать игрока, хотя все условия сделки были согласованы с южным клубом, а 22-летний футболист подписал предварительный контракт с сине-бело-голубыми.

Отмечается, что в «Краснодаре» очень негативно восприняли решение «Зенита», так как клуб с берегов Невы долго уговаривал краснодарцев на продажу, а также на замену Адамову уже был приобретён Евгений Городов.

Адамов является воспитанником краснодарского клуба. За основную команду он провёл три матча, в которых пропустил один мяч. Он также сыграл 45 встреч в ФНЛ за «Краснодар-2».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит более €2 млн за трансфер вратаря «Краснодара».