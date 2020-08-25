Голкипер «Айлендерс» Варламов: приятно не пропустить в двух играх подряд

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу команды над «Филадельфия Флайерз» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли.

«Мы хорошо играем в защите, ребята снова действовали невероятно перед моими воротами. Приятно не пропустить в двух играх подряд, но сейчас речь не об этом. Идёт плей-офф, для меня самое главное — победить и готовиться к следующей игре», — приводит слова Варламова пресс-служба лиги.

По его словам, он не ощущает, что сделал нечто особенное, два матча подряд отыграв на ноль.

«Я просто играл. Так случается, сейчас я сделал два подряд шатаута, но партнёры перед воротами сыграли невероятно. Я уже отошёл от этой игры и с нетерпением жду следующей», — добавил россиянин.

Текущая сухая серия Варламова составляет 136 минут 20 секунд, что является вторым результатом в клубной истории в плей-офф НХЛ, до рекорда Билли Смита ему недостаёт ещё 40 секунд.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Радулова помогли «Далласу» второй раз обыграть «Колорадо» в плей-офф Кубка Стэнли.