«Оклахома» победила «Хьюстон» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА

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«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Оклахома» победила «Хьюстон» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 117:114 в пользу «Тандер».

За «Оклахому» 30 очков набрал Деннис Шрёдер. Ещё 26 очков в активе Криса Пола. Дабл-дабл из 18 очков и 12 ассистов оформил Шей Гилджес-Александер.

В составе «Хьюстона» дабл-дабл из 32 очков и 15 подборов оформил Джеймс Харден. Ещё 23 очка набрал Эрик Гордон. Дэнуэл Хаус записал в свой актив 21 очко.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» в матче плей-офф НБА.

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