«Оклахома» победила «Хьюстон» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 117:114 в пользу «Тандер».
За «Оклахому» 30 очков набрал Деннис Шрёдер. Ещё 26 очков в активе Криса Пола. Дабл-дабл из 18 очков и 12 ассистов оформил Шей Гилджес-Александер.
В составе «Хьюстона» дабл-дабл из 32 очков и 15 подборов оформил Джеймс Харден. Ещё 23 очка набрал Эрик Гордон. Дэнуэл Хаус записал в свой актив 21 очко.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» в матче плей-офф НБА.