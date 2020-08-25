«Оклахома» победила «Хьюстон» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА

«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 117:114 в пользу «Тандер».

За «Оклахому» 30 очков набрал Деннис Шрёдер. Ещё 26 очков в активе Криса Пола. Дабл-дабл из 18 очков и 12 ассистов оформил Шей Гилджес-Александер.

В составе «Хьюстона» дабл-дабл из 32 очков и 15 подборов оформил Джеймс Харден. Ещё 23 очка набрал Эрик Гордон. Дэнуэл Хаус записал в свой актив 21 очко.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» в матче плей-офф НБА.