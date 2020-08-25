Шайба и передача Радулова помогли «Далласу» во второй раз обыграть «Колорадо» в плей-офф Кубка Стэнли

«Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Техаса.

Победу «Далласу» принесли шайбы Джо Павелски, Радека Факса, Эса Линделла, Джейми Олексиака и Александра Радулова, также записавшего в свой актив голевую передачу. Денис Гурьянов тоже отдал одну голевую передачу. Российский голкипер Антон Худобин отразил 38 бросков по своим воротам.

За «Колорадо» забили Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Российский защитник Иван Проворов не отличился результативными действиями.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Далласа». Третья игра состоится 26 августа.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» победили «Филадельфию» в матче в плей-офф НХЛ, Варламов отыграл на ноль.