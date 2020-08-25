Шайба и передача Радулова помогли «Далласу» во второй раз обыграть «Колорадо» в плей-офф Кубка Стэнли
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Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Техаса.
Победу «Далласу» принесли шайбы Джо Павелски, Радека Факса, Эса Линделла, Джейми Олексиака и Александра Радулова, также записавшего в свой актив голевую передачу. Денис Гурьянов тоже отдал одну голевую передачу. Российский голкипер Антон Худобин отразил 38 бросков по своим воротам.
За «Колорадо» забили Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Российский защитник Иван Проворов не отличился результативными действиями.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Далласа». Третья игра состоится 26 августа.
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» победили «Филадельфию» в матче в плей-офф НХЛ, Варламов отыграл на ноль.