«Айлендерс» победил «Филадельфию» в матче плей-офф НХЛ, Варламов отыграл на ноль
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Нью-Йорка.
Победу «Айлендерс» принесли шайбы Энди Грина, Жан-Габриэля Пажо, Андерса Ли и Девона Тэйвза. Голкипер Семён Варламов отразил все 29 бросков по воротам, оформив второй подряд шат-аут.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отличился результативными действиями.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Айлендерс». Вторая игра состоится 26 августа.
Ранее сообщалось, что в НХЛ не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.