«Айлендерс» победил «Филадельфию» в матче плей-офф НХЛ, Варламов отыграл на ноль

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли.
«Айлендерс» победил «Филадельфию» в матче плей-офф НХЛ, Варламов отыграл на ноль
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Нью-Йорка.

Победу «Айлендерс» принесли шайбы Энди Грина, Жан-Габриэля Пажо, Андерса Ли и Девона Тэйвза. Голкипер Семён Варламов отразил все 29 бросков по воротам, оформив второй подряд шат-аут.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отличился результативными действиями.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Айлендерс». Вторая игра состоится 26 августа.

Ранее сообщалось, что в НХЛ не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.

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