В Молдавии во время матча женских футбольных команд произошла драка

В Молдавии во время матча предсезонного турнира между женскими командами «Чобручи» и «Максимум» произошла драка между футболистками.

Видео драки опубликовано на «Чемпионате».

В одном из эпизодов девушки пошли в жёсткий стык, после которого и произошёл конфликт. Одна из спортсменок боднула соперницу головой и получила в ответ удар коленом в живот, а затем нанесла удар кулаком в лицо.

В итоге одноклубницы разняли конфликтующих игроков, которые были удалены.

Победу в матче одержал клуб «Чобручи» со счётом 2:1.

Ранее СМИ назвали причину потасовки с участием футболиста МЮ Гарри Магуайра в Греции.