В Молдавии во время матча женских футбольных команд произошла драка
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Видео драки опубликовано на «Чемпионате».
В одном из эпизодов девушки пошли в жёсткий стык, после которого и произошёл конфликт. Одна из спортсменок боднула соперницу головой и получила в ответ удар коленом в живот, а затем нанесла удар кулаком в лицо.
В итоге одноклубницы разняли конфликтующих игроков, которые были удалены.
Победу в матче одержал клуб «Чобручи» со счётом 2:1.
Ранее СМИ назвали причину потасовки с участием футболиста МЮ Гарри Магуайра в Греции.