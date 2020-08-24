В Молдавии во время матча женских футбольных команд произошла драка

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В Молдавии во время матча предсезонного турнира между женскими командами «Чобручи» и «Максимум» произошла драка между футболистками.
В Молдавии во время матча женских футбольных команд произошла драка
  • Pixabay

Видео драки опубликовано на «Чемпионате».

В одном из эпизодов девушки пошли в жёсткий стык, после которого и произошёл конфликт. Одна из спортсменок боднула соперницу головой и получила в ответ удар коленом в живот, а затем нанесла удар кулаком в лицо.

В итоге одноклубницы разняли конфликтующих игроков, которые были удалены. 

Победу в матче одержал клуб «Чобручи» со счётом 2:1.

Ранее СМИ назвали причину потасовки с участием футболиста МЮ Гарри Магуайра в Греции.

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