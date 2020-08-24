В FARE отреагировали на расистские выкрики фанатов «Спартака» в адрес Гилерме

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В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) опубликовали заявление по поводу расистских выкриков фанатов московского «Спартака» в адрес голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме.
В FARE отреагировали на расистские выкрики фанатов «Спартака» в адрес Гилерме
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Гилерме подвергается расистским оскорблениям каждый раз, когда играет против «Спартака», этот случай как минимум пятый на нашей памяти, и мы призываем РФС принять наиболее строгие меры. Предыдущие санкции, очевидно, не помогли предотвратить расистские оскорбления. Поэтому «Спартаку» нужен достаточно сильный сигнал, чтобы наконец остановить это. Также судьи должны останавливать матчи, согласно трёхступенчатому протоколу УЕФА и ФИФА», —приводит слова из заявления организации РИА Новости.

В FARE подчеркнули, что на полупустом стадионе были отчётливо слышны оскорбления в адрес Гилерме. В организации выразили непонимание, почему ещё ни разу в таких ситуациях не останавливали матчи.

«В пятый раз со стороны болельщиков «Спартака» — это уже не просто оскорбление Гилерме, но и всего РФС и дисциплинарного комитета», — добавили в FARE.

КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один матч и обязал клуб выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей за инцидент с Гилерме.

Матч прошёл 23 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК закрыть фанатскую трибуну «Спартака» за инцидент с Гилерме.

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