Смертин о расистских выкриках фанатов: всё из-за недостатка образования

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК закрыть фанатскую трибуну «Спартака» на один матч из-за расистских выкриков в адрес голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Вчера на матче система мониторинга РФС зафиксировала дискриминационные скандирования со стороны организованной группы болельщиков «Спартака». К сожалению, это уже не первый случай с болельщиками красно-белых, и надо понимать, что в случае рецидива наказание может быть намного жёстче, чем закрытие одной трибуны и штраф», — цитирует Смертина «Чемпионат».

Он подчеркнул, что подобное поведение болельщиков является неприемлемым, к тому же этот случай уже пятый за последние три года.

«Такие ситуации возникают из-за недостатка образования, и в данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует «Уроки футбола» для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе», — добавил Смертин.

Матч прошёл 23 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один матч за расистские выкрики в адрес Маринато Гилерме.