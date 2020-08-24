«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» опубликовала видео, на котором показано, что осталось за кадром матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

Ролик опубликован на YouTube-канале красно-белых.

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один матч за расистские выкрики в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.