«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» опубликовала видео, на котором показано, что осталось за кадром матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
  • © spartak.com

Ролик опубликован на YouTube-канале красно-белых.

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один матч за расистские выкрики в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

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