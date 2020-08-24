«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
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Ролик опубликован на YouTube-канале красно-белых.
«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.
Ранее КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один матч за расистские выкрики в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.