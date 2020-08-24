Арум считает, что Уайт заслужил поражение от Поветкина

Известный промоутер Боб Арум прокомментировал поражение британца Диллиана Уайта от россиянина Александра Поветкина в поединке за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

«Уайт получил то, что заслужил. Он слишком много говорил о бое с Тайсоном Фьюри. Но мы ведь говорим о тяжёлом весе, где бойцы бьют сильно. Поветкин всегда обладал нокаутирующим ударом. У него не самый крепкий подбородок, у него нет идеальной выносливости, но он всегда старается, и он настоящий профессионал», — цитирует Арума BoxingScene.

23 августа Поветкин взял верх нокаутом над Уайтом в поединке за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Для победы ему потребовалось пять раундов.

Ранее стало известно время и место проведения боя российского боксёра Артура Бетербиева.