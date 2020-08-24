Боксёрский бой Бетербиева пройдёт 9 октября в Москве
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- AFP
Изначально был запланирован титульный поединок Бетербиева с китайцем Мэном Фаньлуном на 28 марта в канадском Квебеке, но он был перенесён из-за пандемии коронавируса. После этого бой планировалось провести 25 сентября в Екатеринбурге.
«В итоге бой Бетербиева запланирован на 9 октября в Москве. Что касается соперника, то тут возможны изменения: мы находимся в переговорном процессе. Мы хотим провести шоу с болельщиками, ведь в столице уже разрешено проведение массовых мероприятий при ограниченном количестве зрителей. Будем следить за ситуацией. И сейчас идут переговоры по арене, пока нет конкретики», — цитирует Кремлёва официальный сайт федерации.
На счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. У Фаньлуна 16 побед и ни одного проигранного поединка.
Ранее сообщалось, что перенесённый из-за коронавируса бой Бетербиева с Фаньлуном пройдёт в России.