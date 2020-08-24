СМИ: Шестикратный олимпийский чемпион Ан станет тренером сборной Китая по шорт-треку

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан станет тренером сборной Китая по шорт-треку.

Как сообщает schaatsen.nl, Ану предлагали работать тренером в сборных России и Южной Кореи. Тем не менее россиянин конфиденциально ведёт переговоры с китайской командой. Отмечается, что Ан уйдёт на режим самоизоляции в Китае, после чего подпишет контракт с национальной федерацией. Он будет зарабатывать €300 тыс. в год.

Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом, шестикратным абсолютным чемпионом мира и 20-кратным чемпионом мира.

Ранее Ан объявил о завершении карьеры.