СМИ: Шестикратный олимпийский чемпион Ан станет тренером сборной Китая по шорт-треку
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- РИА Новости
Как сообщает schaatsen.nl, Ану предлагали работать тренером в сборных России и Южной Кореи. Тем не менее россиянин конфиденциально ведёт переговоры с китайской командой. Отмечается, что Ан уйдёт на режим самоизоляции в Китае, после чего подпишет контракт с национальной федерацией. Он будет зарабатывать €300 тыс. в год.
Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом, шестикратным абсолютным чемпионом мира и 20-кратным чемпионом мира.
Ранее Ан объявил о завершении карьеры.