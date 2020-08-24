СМИ: Новый тренер «Барселоны» сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него

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Новый главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман сообщил нападающему команды Луису Суаресу, что не рассчитывает на него.
СМИ: Новый тренер «Барселоны» сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него
  • Reuters

Как сообщает Marca, форвард также не получил информации о возвращении к тренировкам и теперь должен будет расторгнуть контракт с клубом, который истекает в 2021 году. 

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В составе команды он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Кубок Короля, дважды — Суперкубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

На его счету 283 матча за сине-гранатовых, в которых он забил 198 мячей и сделал 109 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не продаст Месси менее чем за €700 млн.

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