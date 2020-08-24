СМИ: Новый тренер «Барселоны» сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него

Новый главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман сообщил нападающему команды Луису Суаресу, что не рассчитывает на него.

Как сообщает Marca, форвард также не получил информации о возвращении к тренировкам и теперь должен будет расторгнуть контракт с клубом, который истекает в 2021 году.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В составе команды он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Кубок Короля, дважды — Суперкубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

На его счету 283 матча за сине-гранатовых, в которых он забил 198 мячей и сделал 109 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не продаст Месси менее чем за €700 млн.