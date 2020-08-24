СМИ: «Барселона» не продаст Месси менее чем за €700 млн

Испанский футбольный клуб «Барселона» в случае трансфера аргентинского Лионеля Месси будет требовать полной выплаты отступных по его контракту.

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб не готов отпускать своего лидера, пока действует его контракт без выплаты желающей его купить командой отступных в размере €700 млн, указанных в его контракте, который истекает летом 2021 года.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее появилась информация, что Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны».