СМИ: «Барселона» не продаст Месси менее чем за €700 млн
- Reuters
Как сообщает Mundo Deportivo, клуб не готов отпускать своего лидера, пока действует его контракт без выплаты желающей его купить командой отступных в размере €700 млн, указанных в его контракте, который истекает летом 2021 года.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.
Ранее появилась информация, что Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны».