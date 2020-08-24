Председатель совета директоров «Уфы» назвал странной реакцию Хачатурянца на его слова

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал высказывания главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца в ответ на его слова о возможном снятии клуба с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Странно, что глава судейского комитета так реагирует на наши слова. Если бы я был на его месте, хотя бы посмотрел бы моменты и увидел, что в одинаковых ситуациях решения принимаются не в пользу «Уфы». Если посчитать, что где-то не дали жёлтую, где-то красную дали, а где-то — нет, в принципе, я бы понял, что это сказалось на результате матча. Конечно, я могу ошибаться. Изучили бы сначала все вопросы. А получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам этого говорить». Так, что ли? Нет, мы будем говорить. У Башкортостана такие же права, как и у Москвы. Мы работаем для наших болельщиков», — приводит слова Мурзагулова «Чемпионат».

После матча четвёртого тура РПЛ с «Ростовом» Мурзагулов раскритиковал работу арбитра матча и пригрозил возможным снятием команды с чемпионата.

Ранее глава судейского комитета РФС назвал недопустимыми заявления руководителя «Уфы».