Баринов: травмы — тоже часть футбола

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов прокомментировал свою тяжёлую травму, полученную в центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Травмы — тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнёрам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь ещё сильнее!» — написал Баринов в своём Instagram.

Уже на 16-й минуте встречи со «Спартаком» хавбек упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре. Баринов со слезами на глазах покидал чашу стадиона.

Ранее сообщалось, что агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция.