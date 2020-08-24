Баринов: травмы — тоже часть футбола

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Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов прокомментировал свою тяжёлую травму, полученную в центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Баринов: травмы — тоже часть футбола
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Травмы — тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнёрам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь ещё сильнее!» — написал Баринов в своём Instagram.

Уже на 16-й минуте встречи со «Спартаком» хавбек упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре. Баринов со слезами на глазах покидал чашу стадиона.

Ранее сообщалось, что агент подтвердил, что футболисту «Локомотива» Баринову потребуется операция.

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